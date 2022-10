Nikolas sobre Boulos em debate: 'Sem teto, mas com jatinho'

Por Luana Pedra

Nikolas Ferreira e Guilherme Boulos tiveram votações expressivas (foto: Reprodução ) O vereador de Belo Horizonte e deputado federal eleito com mais votos no pleito deste ano, Nikolas Ferreira (PL) provocou o também deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol), afirmando que o congressista é “sem teto, mas com jatinho”. A declaração foi dada durante debate realizado pela emissora CNN Brasil na tarde de hoje (12/10).

Guilherme Boulos é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e respondeu ao questionamento da mediadora, que perguntou sobre o plano de governo do presidente que o psolista apoia - o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em sua resposta, Boulos afirmou que um dos principais pontos do projeto do petista é acabar com a fome, combater o desemprego, o endividamento das famílias e também garantir renda para a classe mais pobre.

Em sua réplica, Nikolas provocou Boulos, em relação à liderança do MTST, e afirmou que ele é “sem teto, mas com jatinho”, disse. Os congressistas foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês. Nikolas Ferreira angariou 1.492.047 votos em Minas Gerais, o mais votado do Brasil, e Guilherme Boulos ficou em segundo lugar, com 1.001.472 votos em São Paulo.