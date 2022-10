'O tiro saiu pela culatra', diz Nikolas Ferreira sobre boatos

Nikolas Ferreira se manifestou sobre os boatos sobre ele nas redes sociais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.a. Press)



O recém-eleito deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL) se manifestou nesta quarta-feira sobre os boatos que envolveram seu nome nas redes sociais nos últimos dias.



Nikolas vem sendo acusado de ter um "romance" com o pastor André Valadão. Também viralizaram nas redes sociais, supostas imagens do vereador tendo relações sexuais com um homem.

"O tiro saiu pela culatra. Muitas pessoas que acompanham minha vida toda, na rede social, e sabem do meu caráter. Então, por mais que não gostem ali do presidente, gostam de mim, acompanham meu trabalho e a gente acabou virando votos para o presidente nessa baixaria que a esquerda fez só para mostrar a face deles mais uma vez aí", disse, ao, no Aeroporto da Pampulha, onde o parlamentar foi receber o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lado do governador Romeu Zema (Novo)

Na sequência, eles seguiram para um encontro religioso no Centro da capital mineira. "Os ataques eram previstos, né? Como eles não tem nada precisam inventar mentiras, montagens. Esse é o modus operandi da esquerda", afirmou Nikolas.