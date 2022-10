Boulos sobre Nikolas: 'Fico impressionado com a cara de pau'

Guilherme Boulos (Psol) à esquerda e Nikolas Ferreira (PL) à direita (foto: Reprodução)



Por Luana Pedra

CNN Brasil na tarde de hoje (12/10). O segundo deputado federal mais votado do Brasil, Guilherme Boulos (Psol), afirmou que “fica impressionado com a cara de pau de alguns bolsonaristas ao tratar de corrupção”. O político se referia ao vereador belorizontino Nikolas Ferreira (PL), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) , com quem debatia na programação da emissorana tarde de hoje (12/10).





Ao responder a pergunta da mediadora sobre os planos de governo dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições presidenciais, em 30 de outubro, o deputado federal mais votado do Brasil afirmou que uma das promessas de Bolsonaro é acabar com a corrupção. Nikolas ressaltou que a gestão atual se preocupa, pela primeira vez no Brasil, com o país e não com o “bolso de cada um dos políticos”.





Na réplica, Boulos provocou o político mineiro, se dizendo “impressionado” ao ouvir Nikolas falar de corrupção.





“Eu fico impressionado que um bolsonarista ainda tenha a pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção. Devia se esconder desse assunto. Um governo em que o presidente e sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo em que no Ministério da Educação se trocava creches e investimentos em educação por barras de ouro para pastores associados ao Ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha, que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu fico impressionado com a cara de pau de alguns bolsonaristas”, afirmou Boulos.

Os congressistas em debate foram os deputados com a votação mais expressiva das eleições deste mês. Nikolas Ferreira angariou 1.492.047 votos em Minas Gerais, sendo o mais votado do Brasil, e Guilherme Boulos ficou em segundo lugar, com 1.001.472 votos em São Paulo.