André Valadão, Los Hermanos e Maria Rita: veja a playlist de André Janones

André Janones tem o pastor André Valadão em sua playlist, apesar dos constantes embates entre eles (foto: Reprodução/Avante)

Por Luana Pedra

O deputado federal reeleito André Janones (Avante) compartilhou nas redes socias os prints de sua plataforma musical, mostrando o que toca em sua playlist. A divulgação veio após um perfil do congressista feito pela Revista Piauí.

Na matéria, Janones afirmou que não aguenta "muita gente falando ao mesmo tempo". Além disso, ressaltou que, durante sua discussão com o ex-ministro do Meio Amabiente, Ricardo Sales, no debate presidencial da Band, ele escutava "O Sole Mio", cantada por Luciano Pavarotti.

Uma seguidora, então, pediu que o político compartilhasse, via Twitter, sua playlist. Nas escolhas musicais do deputado federal, é possível ver André Valadão, com quem tem travado discussões frequentes nas redes sociais, mas também Legião Urbana, Caetano Veloso, Los Hermanos, Maria Rita e outros nomes da MPB.

Veja os prints: