TikTok suspende conta de Nikolas Ferreira por alguns minutos

Segundo Nikolas, a suspensão costuma durar entre três dias e uma semana (foto: Reprodução / TikTok / Nikolas Ferreira)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) revelou nesta quarta-feira (12/10) que chegou a ter a sua página no TikTok suspensa por alguns minutos. Ele tem 2,5 milhões de seguidores na rede.

"Acabaram de banir minha conta no Tiktok. O desespero bateu e ficou", publicou no Twitter. Nikolas disse, à reportagem do Estado de Minas, que ele já passou pela mesma situação em outros momentos.

"Já aconteceu várias vezes, geralmente eles denunciam em massa. Aí cai, eu mando recurso (pelo próprio aplicativo) e volta", explicou o parlamentar. Ainda de acordo com ele, a suspensão costuma durar entre três dias e uma semana.

Acabaram de banir minha conta no Tiktok. O desespero bateu e ficou. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 12, 2022

Ao entrar novamente no TikTok, o futuro deputado recebeu um aviso de que a sua conta está sob alto risco de ser restringida devido a várias violações nas diretrizes da comunidade. A empresa, no entanto, não detalhou quais seriam os descumprimentos.

"Voltamos, galera!! Ihul, obrigado a todos que ajudaram mandando mensagens pro Tiktok. Entrei agora e apareceu isso. Tão de olho", comemorou Nikolas 50 minutos depois, em outra publicação no Twitter.

Voltamos, galera!! Ihuuuuuul, obrigado a todos que ajudaram mandando mensagens pro Tiktok. Entrei agora e apareceu isso. Tão de olho pic.twitter.com/kPtaI8aIWR %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 12, 2022

Boatos nas redes sociais

Mais cedo, Nikolas se manifestou sobre os boatos que envolveram seu nome nos últimos dias. O parlamentar vem sendo acusado de ter um "romance" com o pastor André Valadão. Também viralizaram nas redes sociais, supostas imagens do vereador tendo relações sexuais com um homem.

"O tiro saiu pela culatra. Muitas pessoas que acompanham minha vida toda, na rede social, e sabem do meu caráter. Então, por mais que não gostem ali do presidente, gostam de mim, acompanham meu trabalho e a gente acabou virando votos para o presidente nessa baixaria que a esquerda fez só para mostrar a face deles mais uma vez aí", disse, ao Estado de Minas, no Aeroporto da Pampulha, onde o parlamentar foi receber o presidente Jair Bolsonaro (PL).