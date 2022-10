Em debate, Nikolas cita Olavo de Carvalho depois de 'risadinha' de Boulos

Boulos e Nikolas participaram de debate nesta quarta-feira (12/10) (foto: Reprodução/ YouTube CNN)



Bernardo Estillac



O deputado federal eleito por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL) citou frase do escritor e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, ao confrontar seu futuro colega de Câmara dos Deputados Guilherme Boulos (Psol), em debate transmitido pela CNN Brasil nesta quarta-feira (12/10).











Nikolas respondeu mostrando um trecho de vídeo no celular em que o paulista admite casos de corrupção durante a gestão petista no Planalto. Durante a resposta, Boulos sorriu, o que também foi alvo de críticas.





“Quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, admitindo, ‘de fato, inegável que tinha corrupção na Petrobras, no PT’ e agora ele está de mãos dadas, fazendo o ‘L’ junto com o maior corrupto desse país... Então nós temos maioria, de fato, o sorriso. Como diria Olavo de Carvalho, ‘risadinha é argumento de outro tipo de pessoa’. Depois você pesquisa aí o resto da frase para saber do que eu estou falando”, disse Nikolas.





Na frase original, Olavo de Carvalho, falecido em janeiro deste ano, diz que risada de deboche é um argumento de prostitutas.





Após a resposta, Nikolas foi repreendido pela jornalista Luciana Barreto por ter mostrado o vídeo no celular. A mediadora do debate pediu para que os participantes não mostrassem aparelhos ou cartazes novamente.





Nikolas Ferreira foi o candidato a deputado federal mais votado do Brasil, com quase 1,5 milhão de votos. Guilherme Boulos foi quem mais recebeu votos em São Paulo, tendo sido escolhido por mais de 1 milhão de eleitores.