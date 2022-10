Bolsonaro nega que vá indicar Fernando Collor para algum ministério

Jair Bolsonaro (PL) reclamou do uso de parte de uma entrevista em que ele dizia que comeria carne humana de grupos indígenas (foto: EVARISTO SA / AFP)

André Janones

Não sei a veracidade disso, mas a princípio não me parece montagem. Recebi via Whats e está rodando muito por lá. Esperamos o pronunciamento do Presidente Bolsonaro. Caso seja verdade é grave, e exige uma resposta imediata da sociedade! pic.twitter.com/3JHF0DM7dL %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 9, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesse sábado (8/10) que indicaria o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTB-AL), um dos seus principais apoiadores políticos, para algum ministério, caso seja reeleito.O presidente também reclamou do uso de parte de uma entrevista em que ele dizia que comeria carne humana de grupos indígenas."Agora estão falando duas coisas aí. Primeiro, que eu sou canibal. Pô, é foda né? Aguentar um trem desse aí. A outra é que o Collor vai ser ministro e que nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. É o tempo todo assim", protestou Bolsonaro.Candidato ao governo de Alagoas, Collor ficou em terceiro lugar, atrás de Paulo Dantas (MDB-AL) e Rodrigo Cunha (União Brasil-AL). As pesquisas apontam que o ex-presidente teve uma queda acentuada no pleito deste ano após Bolsonaro declarar apoio Para o segundo turno, o político alagoano declarou apoio à reeleição do presidente Bolsonaro.O deputado federal André Janones (Avante) vem fazendo reiteradas postagens em seu Twitter sobre Fernando Collor se tornar integrante do governo Bolsonaro, o que foi negado pelo presidente."Não sei a veracidade disso, mas a princípio não me parece montagem. Recebi via WhatsApp, e está rodando muito por lá. Esperamos o pronunciamento do presidente Bolsonaro", comentou o político mineiro sobre uma parte de uma entrevista com o presidente, retirado de contexto.