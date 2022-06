Collor e Bolsonaro: juntos e misturados, tutti buona gente

Collor e Bolsonaro estiveram juntos em motociata em Maceió, Alagoas, nesta terça-feira (foto: Alan Santos/PR)

Sinceramente, eu não sei como os (ainda) apoiadores de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, têm a coragem de defender seu 'mito'. Aliás, mito do quê? Das rachadinhas? Do centrão? Do pastor das barras de ouro? Do orçamento secreto? Da inflação, do desemprego e da fome?