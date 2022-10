Bolsonaro depois de Lula dizer que o adversário está nervoso: 'Vagabundo!'

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) trocaram farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (7/10). O petista debochou do adversário ao dizer que ele tem citado seu nome para proferir xingamentos e apontou que “um chefe de Estado não pode ficar nervoso”. O atual presidente replicou o tweet e o chamou de “vagabundo”.

No primeiro turno das eleições, Lula saiu à frente com 48,4% dos votos contabilizados nas urnas de todo país, e Bolsonaro teve 43,2%. Agora, os dois têm até 30 de outubro para dar continuidade às campanhas de segundo turno.“Vamos viajar o Brasil, visitar os estados que vão ter segundo turno. E vamos fazer debates. Vi que o Bolsonaro anda nervoso, anda me xingando. Mas ele precisa saber que quem quer ser um chefe de Estado não pode ficar nervoso”, ironizou o ex-presidente.