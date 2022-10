Tarcísio de Freitas: 'Vejo Bolsonaro na frente em Minas no 2° turno'

Tarcísio acredita que o apoio de Zema na campanha será importante para a virada de votos em Minas (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Por Mariana Costa

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse, nesta sexta-feira (7/10), acreditar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai conseguir tirar a diferença para Lula (PT), em Minas Gerais, e ficar na frente da disputa à Presidência da República no estado. Ele disse ainda que o apoio do governador reeleito Romeu Zema (Novo) vai ajudar nessa reversão de votos.

Ele ressaltou que a entrada do governador Romeu Zema, reeleito em primeiro turno, vai ajudar nessa disputa pelo eleitor mineiro. “Ele é um governador muito bem avaliado, que teve uma votação expressiva, vencendo no primeiro turno. Isso desmobiliza a estrutura de campanha do Lula em Minas Gerais.”

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok