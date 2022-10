Datafolha, Ipec e Ipespe: as últimas pesquisas antes do 1° turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) são os candidatos que lideram as pesquisas (foto: Ricardo Stuckert/EM) O Datafolha divulga hoje, sábado (2/10), a última pesquisa eleitoral antes do 1° turno das eleições 2022.





A pesquisa foi registrada no dia 24 de setembro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com previsão de ser publicada no dia 30 do mesmo mês, mas a assessoria do instituto confirmou que a divulgação será neste sábado, dia 1º.