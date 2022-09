Qual é o número de Tiago Mitraud nas eleições de 2022?

Nascido no Distrito Federal, o administrador, de 36 anos, está cumprindo o primeiro mandato na Câmara dos Deputados (foto: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) concorre as eleições de 2022 como vice-presidente do candidato Felipe D’Avila (Novo). A chapa disputa o cargo de presidência da república com o número 30.