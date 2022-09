Qual é o número de Pastor Altamiro para o Senado nas eleições de 2022?

Filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o candidato Pastor Altamiro concorre ao cargo de senador com o número 142.

Nascido em Frei Inocêncio, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o pastor , de 69 anos, concorre pela primeira vez a um cargo político. Ele é líder da Igreja Internacional Despertar da Fé, com sede em Belo Horizonte.