Debate: Moro diz que será 'detector de mentiras' de Lula; Janones ironiza

O candidato a senador Sergio Moro (União-PR) afirmou na manhã desta quinta-feira (29/09) que vai assistir ao debate entre os postulantes à Presidência da República, exibido ao vivo pela TV Globo a partir das 22h30, e que será um "detector de mentiras" de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A fala foi ironizada pelo deputado federal André Janones (Avante-MG), aliado de Lula e que tenta reeleição em 2022.





"Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre corrupção em seu governo. A cada mentira do Lula , estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência", escreveu no Twitter.





"Você devia era tá fazendo curriculum", respondeu Janones, 40 minutos depois da publicação de Moro.





Você devia era tá fazendo curriculum %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) September 29, 2022 O debate da Globo vai contar também com as presenças de Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe d'Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Eles estarão em púlpitos nessa ordem, com Lula entre d'Ávila e Tebet.

Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Álvaro Dias (Podemos), Desiree (PSD), Paulo Martins (PL), Orlando Pessuti (MDB), Rosane Ferreira (PV), Aline Sleutjes (Pros), Dr. Saboia (PMN), Laerson Matias (Psol) e Roberto França da Silva Junior (PCO) são outros nomes ao Senado pelo Paraná.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.