Zeca Pagodinho promove campanha 'Brasil da Esperança' para Lula

Zeca Pagodinho demonstra apoio a Lula há anos, como em 2019 parabenizou o petista em seu aniversário (foto: Reprodução/Instagram/Ricardo Stuckert) Zeca Pagodinho aderiu à campanha “Brasil da Esperança”, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca o voto útil do eleitorado para uma possível vitória em 1° turno. A quatro dias das eleições, o cantor publicou um vídeo no Instagram fazendo o “L” com a mão.













Lula agradeceu o apoio: “Meu grande amigo. Nosso país vai voltar a sorrir e ser feliz! Obrigado pelo apoio e pela amizade de tantos anos”. Zeca respondeu chamando Lula de “presidente”. “Valeu grandão, presidente! TMJ!”, disse.









A afinidade entre Zeca Pagodinho e Lula é antiga. Os dois já se encontraram em diversas ocasiões, como em 2019, quando o cantor publicou uma mensagem de aniversário para o petista.





Em março deste ano, Zeca, acompanhado de outros artistas como Ludmilla e Gaby Amarantos se encontrou com o ex-presidente, numa reunião com direito à cantoria: “Ole, ole, ole, ola, Lula, Lula”. "Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias?", brincou Zeca na ocasião.