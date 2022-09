Gloria Perez curte vídeo pró-Bolsonaro: 'Antídoto ao PT'

Gloria Perez voltou a repercutir nas redes sociais com uma curtida pró-Bolsonaro (foto: Divulgação/Globo/Fabio Rocha)

A autora de novelas da "TV Globo", Gloria Perez, curtiu um vídeo nesta terça-feira (27/9) em prol de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição nas eleições. O perfil com o qual a escritora interagiu no Twitter aponta que em 2018 votou no atual chefe do Executivo e fará o mesmo desta vez como um “antídoto ao PT”.