Bispo sobre vídeo de padre com Bolsonaro: "Diocese não tem opção política"

Em vídeo, Padre Adriano aparece ao lado de Bolsonaro falando como porta-voz de um grupo e declarando apoio ao candidato. (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O Bispo segue dizendo que "quem fizer isso, no clero e fora dele, estará em clara desobediência e declarado desrespeito, prestando um grande desserviço à missão de comunhão da Igreja".



Entrega de "relíquia"

Ao participar do almoço com lideranças, Bolsonaro recebeu das mãos de um dos padres presentes uma "relíquia de um servo de Deus" , se referindo a Padre Libério - em processo de beatificação. O grupo de sacerdote foi representado pelo padre Adriano Aparecido Bolognani, que usou o microfone como "porta-voz".



"Nos orgulhamos muito do senhor, muito, mas muito mesmo. O trabalho do senhor, pela maioria da população deste país, homens de bens, daqueles que querem proteger a família, a pátria, aqueles que querem ter a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, nós estamos com o senhor. Tem uma multidão, um exército de joelhos dobrados rezando e intercedendo pelo senhor. Quero pedir para o senhor: não desista, não desista, não desista. O senhor fala para o mundo inteiro ouvir. O senhor recebeu uma missão. E missão é árdua. Jesus abraçou a missão e foi até a cruz e ressucitou. O senhor abraçou a missão, e esta missão é para libertar o povo, é para ajudar o povo a caminhar na liberdade, na santidade", discursou.



Padre Adriano declarou apoio abertamente: "O queremos reelegido, fazê-lo mais uma vez chefe soberano desta nação". O sacerdote encerrou o discurso com uma oração do Pai Nosso.



O vídeo começou a circular nas redes sociais ao longo do final de semana. Embora a Diocese tenha republicado a recomendação que fala também em "providências" se descumprida, ela não informou quais medidas deverão ser adotadas em relação ao caso específico.

Bolsonaro cumpriu agenda na sexta-feira (23/9) em Divinópolis. Sem capacete, participou de uma motociata com o candidato ao Senado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC). Ele também falou para apoiadores no comício realizado na Praça do Santuário. Logo em seguida, almoçou com algumas lideranças políticas e religiosas.

Outro encontro, apenas com lideranças religiosas, estava previsto para a sequência, porém foi cancelado de última hora. A motivação não foi informada.





*Amanda Quintiliano especial para o EM

O vídeo de um padre declarando apoio ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em encontro realizado em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, fez com que o bispo Dom José Carlos republicasse a recomendação afirmando que a Diocese "não tem opção político-partidária". O presidenciável esteve na cidade na última sexta-feira (23/9) quando participou de um almoço restrito a algumas lideranças.