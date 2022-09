Bolsonaro em Divinópolis: 'Somos a maioria, venceremos no primeiro turno'

Jair Bolsonaro em moticiata em Divinópolis; em sua garupa, o candidato ao Senado por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Durante discurso em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, Jair Bolsonaro (PL) manifestou otimismo em relação à sua reeleição ao Planalto e afirmou que tem a maioria do país a seu lado. O presidente participou de comício nesta sexta-feira (23/9) na Praça do Santuário, Centro da cidade.

Bolsonaro fez uma série de críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal rival na corrida presidencial, e terminou dizendo que o petista não conseguirá se eleger pela terceira vez.

“Nós, mais do que queremos, nós desejamos o contrário. Nós somos a maioria, nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas, a gente não vê nenhum dos outros candidatos fazer um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui, Democracia é vontade do povo, democracia é o candidato é o presidente manter sua lealdade para com seu povo”, disse o presidente.

Sob aplausos de apoiadores, Bolsonaro fez um discurso de cerca de 20 minutos em palanque ao lado de nomes que o apoiam em Minas, como o candidato a governador, Carlos Viana (PL) e ao Senado, Cleitinho Azevedo (PSC), que construiu sua carreira política em Divinópolis.

Na última pesquisa Datafolha, lançada na quinta-feira (22/9), Bolsonaro aparece na segunda posição, com 33% das intenções de voto. Lula lidera, com 47% das menções e chance de vitória no primeiro turno.