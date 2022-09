Abrasel pede a Zema liberação da venda de bebida alcoólica nas eleições

A Abrasel argumenta que em outros 17 Estados a proibição da venda de bebidas alcoólicas não ocorreu nas eleições municipais de 2020, incluindo nos outros dois maiores colégios eleitorais do país, Rio de Janeiro e São Paulo. A proibição da venda de bebidas alcoólicas fica a cargo das unidades federativas.



“É penalizar um setor que já foi muito penalizado durante a pandemia por um, ou até dois domingos. Perder 35% do faturamento não é brincadeira, principalmente com o alto endividamento do setor”, diz Matheus Daniel.

Em 2020, pedido da Abrasel não foi atendido





Na época, o TRE-MG informou que a decisão judicial foi tomada depois de deliberação com órgãos do governo estadual, que não se posicionou oficialmente sobre o tema. O tribunal ainda argumentou que a ingestão de bebida alcoólica, em dia de eleições, pode gerar transtornos e comprometer a boa ordem. Durante o pleito de 2020, no primeiro ano de pandemia, quando bares e restaurantes passaram grande parte do ano fechado, o TRE de Minas Gerais proibiu a venda de bebidas entre 6h e 18h no dia da votação. A Abrasel chegou a fazer um pedido de liberação no Estado , mas o juiz federal Itelmar Raydan Evangelista indeferiu o recurso apresentado.Na época, o TRE-MG informou que a decisão judicial foi tomada depois de deliberação com órgãos do governo estadual, que não se posicionou oficialmente sobre o tema. O tribunal ainda argumentou que a ingestão de bebida alcoólica, em dia de eleições, pode gerar transtornos e comprometer a boa ordem.



Matheus rebate dizendo ser raro encontrar notícias de confusão influenciada pelo consumo de álcool em dia de eleição e fala que é hipocrisia achar que as pessoas não bebem. “As pessoas no domingo vão beber. É preciso parar de infantilizar o mineiro”, afirma Matheus.



