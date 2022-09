Pesquisa Atlas: pobreza é o maior problema do Brasil

A corrupção aparece em segundo lugar, com 19%.

Em terceiro está a inflação, com 12% das respostas. Em seguida parecem a criminalidade, com 11%; acesso à saúde, com 8%; impostos altos e estado ineficiente com 7%; desemprego com 6%; acesso à educação, com 5%; crescimento econômico, com 5%; e degradação do meio ambiente, com 2%. Aém disso, 6% dos entrevistados tiveram outra resposta.