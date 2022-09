Pesquisa Atlas: Lula chega a 48,4%; Bolsonaro tem 38,6%

Lula sobe e chega a 48,4%; Bolsonaro tem 38,6% (foto: RICARDO STUKERT/PT; ALAN SANTOS/PR)

Nova pesquisa Atlas/Arko divulgada nesta terça-feira (20/9) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral, com 48,4% das intenções de voto. Jair Bolsonaro (PL), que tenta o segundo mandato, contabiliza 38,6%.



Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Constituinte Eymael (Democracia Cristã) e Léo Péricles (UP) pontuaram menos de 1%.





Confira:

Lula: 48,4%

Jair Bolsonaro: 38,6%

Ciro Gomes: 6,3%

Simone Tebet: 4%

Felipe D'Avila: 0,7%

Soraya Thronicke: 0,4%

Constituinte Eymael: 0,2%

Leo Péricles: 0,2%

Padre Kelmon: 0,1%

Sofia Manzano: 0,1%

Vera: 0,1%





Não sabem/Nenhum/Branco/Nulo: 1% Na pesquisa anterior, divulgada em 25 de agosto, Lula tinha 46,7%, e Bolsonaro 38,3%. Houve, portanto, um crescimento de 1,7 ponto do candidato do PT, ao passo que o atual chefe do Executivo ascendeu somente 0,3.





Bolsonaro perde no segundo turno





A pesquisa Atlas/Arko também estimulou um possível segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o petista venceria o presidente por 53,1% a 41,4%. Brancos/nulos/não sabem representaram 5,5%.





Em um segundo turno entre Lula e Ciro, o petista também levaria a melhor, com 48,2%, contra 27,8% do pedetista. Votos brancos/nulos/não sabem somam 23,9%.





Também foi apurada uma disputa entre Bolsonaro e Ciro. Nesse cenário, o presidente teria 40,2% das intenções, e o ex-governador do Ceará 41,7%. Votos brancos/nulos/não sabem totalizaram 18,2%.





Pesquisa

A pesquisa Atlas/Arko entrevistou 7.514 pessoas de 2.056 municípios entre os dias 16 e 20 de setembro usando o metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).



A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE com o nº BR-01204/2022.