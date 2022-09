Felipe D'Avila diz ter confiança para chegar ao 2° turno e cita Zema

Felipe D'Avila e seu vice, Tiago Mitraud (foto: Vinícius Lemos) O candidato à presidência da República, Felipe D'Avila (Novo), esteve em Uberlândia, Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (16/9), e citou o caso do colega de partido Romeu Zema, em 2018, como maneira de demonstrar confiança de ir para o segundo turno nas eleições deste ano. O atual governador mineiro surpreendeu ao vencer adversários nos dois turnos na última eleição.

Ao falar sobre o Novo, o presidenciável disse que todos os demais partidos se alinharão a quem vencer o primeiro turno, exceto o Novo. Questionado se ele apoiaria alguém na disputa em segundo turno, D'Avila afirmou acreditar que tem o potencial de receber a maioria dos votos do eleitores.

Na última pesquisa CNT sobre os candidatos à presidência, divulgada nesta sexta, Felipe D'Avila aparecia com menos de 1% das intenções de voto. Ele estava junto de Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

A mesma pesquisa apontou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 43,4% das intenções de voto no primeiro turno e 34,8% do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) tem 5,6% das intenções e Simone Tebet (MDB), 4,7%.

Fator Zema

Ao citar Zema, D'Avila lembra o caso do atual governador que, nas pesquisas em 2018, aparecia em terceiro lugar e, na votação, venceu os principais candidatos, Antônio Anastasia (na época no PSDB, hoje no PSD) e Fernando Pimental (PT). No segundo turno, derrotou Anastasia mais uma vez.

Agenda

Em Uberlândia, Felipe D'Avila visitou uma ONG de apoio à adoção e depois foi a uma empresa de fabricação de sorvetes. Ele seguiu para Uberaba, onde se encontrou com lideranças empresariais filiadas na Associação Comercial e Industrial da cidade e encerra o trabalho no Triângulo Mineiro em jantar com apoiadores.

Ele volta a Minas Gerais na segunda-feira (19/9) para compromisso de campanha em Belo Horizonte.