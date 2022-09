Pesquisa Real Time Big Data: Zema tem 45%; Kalil, 36%

Quando considerados os votos válidos, Zema segue na liderança com 48%. Kalil tem 39% (foto: Divulgação/Reprodução; Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)







Confira:

Romeu Zema: 45%

Alexandre Kalil: 36%

Carlos Viana: 9%

Marcus Pestana: 2%

Lorene Figueiredo: 1%

Cabo Tristão: 0%

Indira Xavier: 0%

Lourdes Francisco: 0%

Vanessa Portugal: 0%

Renata Regina: 0%

Branco/Nulo: 4%

Não sabem: 3%

Votos valídos





Pesquisa

Foram ouvidas 1.200 eleitores nos dias 14 e 15 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, encomendada pela Record TV, está registrada no TSE sob o número MG-03878/2022.



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, segue na liderança e tem 45% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) está em segundo, com 36%. É o que aponta nova pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (16/9).Carlos Viana (PL) está em terceiro, com 9%. Já Marcus Pestana (PSDB) tem 2%.Quando considerados os votos válidos, Zema segue na liderança com 48%. Kalil tem 39% e Viana 10%.Zema lidera a rejeição, com 35% das pessoas ouvidas dizendo que não votariam nele. Alexandre Kalil e Carlos Viana têm 30% de rejeição cada.