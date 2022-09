Pesquisa Atlas no PR: diferença entre Bolsonaro e Lula é de 4,5 pontos

Lula e Bolsonaro em debate na Band (foto: Reprodução/TV Bandeirantes)



Pesquisa do instituto Arko/Atlas atualizou as intenções de voto para a presidência da República entre os eleitores do estado do Paraná. A diferença entre Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 4,5 pontos.



Bolsonaro lidera o levantamento no Paraná, com 42,7% da preferência dos entrevistados. Lula é o segundo colocado, com 38,2%.









Na terceira posição está Simone Tebet (MDB), com 6,1%. Ciro Gomes (PDT) é o quarto, com 5,2%. Os demais candidatos contabilizaram juntos menos de 2%.



Brancos e nulos e não souberam/não opinaram totalizaram 3,2%.