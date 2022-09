Saiba como foi a agenda dos candidatos ao governo de MG nesta segunda (12)

Veja como foi a agende de Romeu Zema, Alexandre Kalil, Carlos Viana e demais candidatos ao governo de Minas nesta segunda (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press/Thailor Goncalves/Divulgação)





LEIA MAIS 18:07 - 12/09/2022 Enganoso: projeto de trem ligando BH a Ratanabá é falso

18:05 - 12/09/2022 Simone Tebet em Minas: 'Sou candidata consolidada da terceira via'

17:38 - 12/09/2022 'Cena grotesca', diz Lula sobre homem que negou marmita a eleitora do PT Romeu Zema (Novo), que disputa a reeleição, a agenda teve início pela manhã com apoiadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vales do Aço e do Rio Doce, Zona da Mata e Sul. Ele almoçou com lideranças e continuou a agenda à tarde com mais reuniões entre apoiadores da Região Central, Campo das Vertentes, Vales do Mucuri e Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste. Para o atual governador de Minas,, que disputa a reeleição, a agenda teve início pela manhã com apoiadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vales do Aço e do Rio Doce, Zona da Mata e Sul. Ele almoçou com lideranças e continuou a agenda à tarde com mais reuniões entre apoiadores da Região Central, Campo das Vertentes, Vales do Mucuri e Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste.

Enquanto isso, Alexandre Kalil (PSD), teve uma entrevista à rádio Itatiaia pela manhã e à TV Globo Minas, no MGTV 1ª edição. O candidato fez gravações de programas para as redes sociais e teve reuniões internas de campanha à tarde. Além disso, à noite, teve um encontro setorial com trabalhadores no Comitê Central Lula e Kalil, em Belo Horizonte.

Carlos Viana (PL) se reuniu com a coordenação de campanha às 9h e Jáse reuniu com a coordenação de campanha às 9h e teve um almoço com o candidato a vice-presidente, General Braga Neto . À tarde concedeu entrevista à TV Globo e saiu em caminhada e bandeiraço em Betim, na Praça Tiradentes. Por fim, o senador ainda se encontrou com pastores e lideranças cristãs em Ibirité.

Marcus Pestana (PSDB) participou de uma sabatina da Rádio Super e visitou o Mercado Central de manhã. Na parte da tarde, Pestana foi entrevistado pela Globo Minas. Em seguida, visitou o Conselho Estadual de Saúde e reafirmou a importância do fortalecimento contínuo do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo estado.

O candidato destacou as gestões anteriores dos governos tucanos em que programas premiados como Mães de Minas, Pro-Hosp e os consórcios intermunicipais de urgência e emergência eram a marca de políticas públicas de sucesso.

Cabo Tristão (PMB) esteve em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, para uma visita a entidades locais, em condomínio de empresas. Na cidade, ele se encontrou com lideranças da faculdade FAI e ainda visitou a Câmara de Vereadores e se encontrou com lideranças políticas, civis e militares. O candidato também passou por Pouso Alegre para uma visita à Câmara de Vereadores.

Os demais candidatos, até o fechamento da reportagem, não enviaram a agenda do dia.

Agenda de terça-feira (13/9) dos candidatos

Romeu Zema

Às 11h45 Romeu Zema terá uma entrevista para emissora de TV, em BH, não especificada. Às 14h15 se encontra com empreendedores, em Ipatinga. Logo mais, na mesma cidade, ele fará uma visita a um canteiro de obras, no Bairro Horto. Por fim, se encontra com vereadores do município.





Alexandre Kalil

Alexandre Kalil estará em comitiva pelo estado com Geraldo Alckmin (PSB) , candidato a vice-presidente. Eles passam por Poços de Caldas, no Sul de Minas, para uma reunião com empresários e representantes do setor turístico, no Palace Hotel, às 9h. Logo depois, ele segue para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para um almoço com representantes dos setores empresariais locais, do agronegócio, às 13h30, no Center Shopping.

Por fim, à noite, ele volta para Belo Horizonte, onde fará uma coletiva de imprensa às 18h no Salão Nobre da Santa Casa e no local também se reunirá com a diretoria. o último compromisso do dia será às 20h30 no Comitê Central Lula e Kalil para encontro com representantes de movimentos sociais de Minas Gerais.





Carlos Viana

O senador Carlos Viana participará de entrevistas à rádio Itatiaia e Band News FM pela manhã. Enquanto à tarde, ele se reúne com lideranças políticas.





Marcus Pestana

Marcus Pestana começa a agenda pela manhã em Teófilo Otoni, Região do Jequitinhonha/Mucuri, em uma entrevista à Rádio FM 98. Logo mais, ele visitará o Hospital Santa Rosália, o Mercado Municipal (Mercadão) e também o Comitê Eleitoral e encerra a programação na cidade às 12h, em um encontro com o ex-prefeito Getúlio Neiva.





À tarde ele estará em Almenara, na mesma região, para visitas ao Hospital Deraldo Guimarães, Mercado Municipal e Associação Pro-Deficientes do Vale do Jequitinhonha (Aprodevaj). Às 17h se encontra com a ex-prefeita Fabiane e volta para Belo Horizonte.





Lorene Figueiredo

A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participa de Encontro com Apoiadores e Lideranças do MTST às 18h.





Indira Xavier

A agenda de Indira Xavier começa às 6h30, em panfletagem na Estação Eldorado, em Contagem. Às 17h30 ela volta ao local para continuar a ação.





Vanessa Portugal

Vanessa Portugal participará da Assembleia Geral trabalhadores da saúde base Sindeess , na praça da Assembleia, às 7h. Enquanto 18h ela fará entrega do documento em defesa da moradia na Casa dos Jornalistas.





Faltam menos de três semanas para o primeiro turno das eleições deste ano, que definirão o próximo governador de Minas Gerais. Por isso, os candidatos têm marcado compromisso em diversas regiões do estado e com vários setores para atrair o eleitorado. Saiba como foi a agenda dos aspirantes ao Palácio da Liberdade nesta segunda-feira (12/9).