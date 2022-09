Em visita a BH, Braga Netto destaca importância de Minas nas eleições

Walter Braga Netto comprou um queijo durante passagem pelo Mercado Central (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Em visita a Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (12/09), o ex-ministro Walter Braga Netto (PL) afirmou que considera Minas Gerais "muito importante" no âmbito das eleições. Braga Netto é candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL).









Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país - tem 16.290.870 eleitores. Braga Netto é natural de BH, mas com carreira militar forte no Rio de Janeiro. Nesta segunda, ele chegou de Brasília à capital mineira no fim da manhã, almoçou com conservadores e amigos de infância , visitou o Mercado Central e depois tomou café em uma lanchonete no Centro de BH.







"Não é uma tentativa de voltar às origens. Eu sou mineiro, por questões funcionais a minha carreira sempre foi fora, mas sempre venho aqui por causa dos meus pais, minha irmã, meus primos, todos moram aqui. Logicamente, eu venho aqui agora porque Minas é muito importante na questão da conjuntura política do Brasil. Então, eu vim para matar saudade, vim aqui para comprar um queijo, estou com saudade do queijo daqui do Mercado (Central)", disse, em entrevista após passeio pelo Mercado Central, no Centro da capital mineira.



Candidato a vice-presidente também tomou café no Café Nice, no Centro de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) "É importante para nós na campanha, para o presidente e para o governo, nós não fazermos somente o presidente. Importante ter toda essa base de apoio dos deputados, governadores e tudo mais. Fomos muito bem recebidos aqui, encontrei vários colegas de Colégio Militar, de outros colegas que jogavam bola comigo, fiquei satisfeito, é um prazer voltar', disse Braga Netto.O senador Carlos Viana (PL-MG) é tido oficialmente como o nome bolsonarista na disputa ao governo mieneiro, apesar de Bolsonaro ser simpático a Romeu Zema (Novo), governador e nome à reeleição. Viana almoçou com Braga Netto, mas não participou dos outros compromissos.





Bolsonaro passou o dia em Brasília, mas já tem data para visitar Minas Gerais: 23 de setembro, em Divinópolis, cidade da Região Centro-Oeste. Segundo Braga Netto, a intenção da passagem por BH, que continua esta terça-feira (13), é mostrar que o Brasil é "um país que está melhorando cada vez mais".





Presidente vem a Divinópolis no dia 23 , está previsto para o dia 23 e eu deverei vir com ele. As agendas hoje que eu venho aqui é para exatamente apresentar, demonstrar algumas coisas, que não saem na imprensa, mostrando os resultados para as pessoas poderem decidir logicamente, racionalmente, que tipo de país eles querem. Um país que está melhorando cada vez mais, a economia, enquanto o restante do mundo, vocês podem ver, hoje tivemos notícia boa: a inflação caiu pela 11ª vez este ano. Então, venho aqui para mostrar, apresentar alguns resultados para alguns formadores de opinião", completou.

Braga Netto em BH

Walter Braga Netto fecha a passagem por BH com um café da manhã no Automóvel Clube, no Centro de BH. Depois, ele parte para um encontro numa churrascaria no Bairro Gutierrez, Região Oeste de BH.





Posteriormente, o candidato a vice-presidente dá entrevistas a rádios e participa de agendas internas. Braga Netto deve retornar a Brasília, onde reside, no início na noite.

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Para o governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.