Álvaro Antônio diz que não tentou o Senado por ser 'soldado' de Bolsonaro

Marcelo Álvaro Antônio (foto) participou da edição desta segunda do 'EM Entrevista' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 19/9/22)

Deputado precisou acelerar trabalhos por reeleição

Candidato à reeleição, o deputado federal mineiro Marcelo Álvaro Antônio (PL) disse, nesta segunda-feira (12/9), que não se sentiu preterido após o presidente Jair Bolsonaro (PL) pedir que ele desistisse da candidatura ao Senado Federal. O parlamentar construía sua participação na disputa quando Bolsonaro firmou acordo por apoio de seus aliados mineiros a Cleitinho Azevedo, que tenta ser senador pelo PSC."Jamais colocaria um projeto pessoal meu acima do que era interessante para o presidente Bolsonaro, para Minas Gerais e para o Brasil. O presidente é capitão; eu, soldado", afirmou Álvaro Antônio, durante participação no "EM Entrevista", podcast de Política doO deputado federal conversava com Bolsonaro sobre sua candidatura ao Senado há um ano e meio. Ex-ministro do Turismo, Álvaro Antônio é um dos principais aliados do presidente no estado e chegou a coordenar a campanha dele em Minas no pleito de 2018. A necessidade de aumentar o leque de apoios locais, contudo, mudou os planos "Estava tudo certo nessa caminhada ao Senado. Mas sabemos que Minas Gerais é estratégica politicamente falando - sobretudo em eleições presidenciais. Tendo em vista que é um estado onde Bolsonaro precisava, ainda, ampliar as alianças, o presidente me chamou a cinco dias do prazo das convenções e pediu que eu recuasse da candidatura ao Senado para, exatamente, que a gente conseguisse ampliar essa aliança com o PSC e com Cleitinho", explicou.Em Minas, além de Cleitinho, o palanque de Bolsonaro em solo mineiro é composto pelo senador Carlos Viana, que concorre ao governo pelo PL. Segundo Álvaro Antônio, a prioridade é trabalhar pela reeleição do presidente."De forma nenhuma me senti preterido (por Cleitinho). Entendi bem, e concordei, que a gente não pode brincar com uma eleição presidencial. Estamos falando do futuro do Brasil. Imediatamente, falei ao presidente que acataria sem problemas", falou.O recálculo de rota feito por Bolsonaro obrigou Marcelo Álvaro Antônio a intensificar as agendas políticas. Ele aumentou a frequência de viagens a fim de recuperar o tempo que sua campanha a deputado federal não teve - uma vez que as atenções estavam voltadas ao Senado. A situação fez ele recusar sondagem para chefiar as atividades de Viana na corrida ao Palácio Tiradentes."Eu não conseguiria, certamente, dar a atenção necessária que um coordenador de uma campanha majoritária, ao governo de Minas, precisa dar", pontuou.Eleito com mais de 230 mil votos em 2018, o parlamentar do PL abriu série de entrevistas do EM com postulantes à Câmara Federal que tendem a ser "puxadores de voto" por causa de seus desempenhos recentes . Na quarta-feira (14), os convidados serão Duda Salabert (PDT) e Reginaldo Lopes (PT). No dia seguinte, Aécio Neves (PSDB) participa.