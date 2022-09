TSE nega acordo com as Forças Armadas para apuração paralela das urnas

TSE reforçou que a competência constitucional é da Justiça Eleitoral (foto: Ed Alves/CB/D.A Pres)





O comunicado acontece após divulgação em outros sites de um suposto acordo do TSE com as Forças Armadas, que teriam acesso a uma amostra de 385 urnas eletrônicas para comparar com os dados brutos fornecidos pelos tribunais regionais.





Teste de integridade

Em agosto, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para discutir o pedido de um teste de integridade das urnas eletrônicas, feito pelos militares.





Após o encontro, o TSE declarou que vai apresentar um "projeto-piloto complementar", em conjunto com os militares, seguindo o modelo apresentado pelas Forças Armadas para o teste. A Corte não explicou, porém, se as alterações seriam realizadas ainda neste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (12/9) que não houve nenhum acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral.