Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta (8/9)

Jair Bolsonaro tem compromisso em Brasília, Lula no Rio de Janeiro e Ciro Gomes em São Paulo (foto: Reprodução/AFP)



Confira a agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (5/9), informada pelas respectivas assessorias. Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Soraya Thronicke (União) e Sofia Manzano (PCB) não divulgaram a agenda.





Jair Bolsonaro (PL):

Tem atividades de campanha em Brasília.





Lula (PT):

Participa do ato Todos Juntos pelo Rio, na Via Light, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, às 17h.





Ciro Gomes (PDT):





Simone Tebet (MDB):

A candidata participa de uma caminhada às 9h30 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. No período da tarde, ela estará em Araraquara, em São Paulo. Na cidade Paulista visitará uma maternidade e fará caminhada pelo comércio





Felipe D'Ávila (Novo):

Tem compromissos em São Paulo. Visita o Instituto Singularidades, em Bela Vista, às 09h30, e a Inteli.edu, no bairro Butantã, às 11h30.









Vera Lucia (PSTU):

Concede entrevista ao jornal Correio Braziliense, às 11h. À tarde participa de atividades com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, às 15h (online), e com estudantes da Unicamp, em Campinas, em São Paulo, às 17h.