7 de Setembro: manifestantes bolsonaristas veem saldo positivo no ato em BH

Manifestantes lotaram a Praça da Liberdade na manhã desta quarta-feira (7/9) (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que participaram de ato em Belo Horizonte neste 7 de Setembro aprovaram os comícios de candidatos da base governista e se dizem confiantes com uma vitória na disputa presidencial ainda no primeiro turno. Eles se concentraram durante a manhã desta quarta na Praça da Liberdade e depois prosseguiram no início da tarde até a Praça da Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira.









“Sempre estive confiante, porque eu sou da geração que trabalhou para construir esse país. Votei no Bolsonaro em 2018 e tenho certeza que este ano vai ser no primeiro turno. Vou seguir acompanhando. O ato de hoje é um ato cívico, precisamos estar junto do presidente”, afirmou.

Marileia diz que confia em vitória eleitoral no primeiro turno (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)

Mauro Rodrigues Leal também acredita em uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno e chuta até um percentual. Para o corretor de imóveis, o ato desta quarta serve para dar força para a campanha até o dia das eleições.





“Bolsonaro estava precisando desse apoio e o povo mineiro deu o sinal, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno com 75%. Agora, no resto do dia e até a eleição, nós somos Bolsonaro, estaremos na mídia, nas redes sociais, trabalhando e botando consciência na cabeça do povo. Precisamos pensar na família, na vida, em Deus e no amor das pessoas” disse.

Mauro foi ao ato bolsonarista com o amigo José Basílio, ambos se dizem confiantes na reeleição do atual presidente (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)





Em pesquisa divulgada pelo Ipec na segunda-feira (5/9), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece liderando com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 31%, na segunda colocação. Em Minas Gerais, o petista acumula 46% das menções, contra 30% do atual presidente.





Novos candidatos

Manifestantes ouvidos pelo Estado de Minas também citaram que o evento no feriado da Independência também ajudou a conhecer novos candidatos em Minas, já que vários discursaram e fizeram campanha durante o ato.





A pedagoga Eliane Paulina já esteve em outros atos bolsonaristas, mas conta que agora conseguiu definir votos para os cargos legislativos e para o governo estadual.





“Desde que começou a campanha do presidente eu estou firme nas ações e aqui lutando pelo meu sobrinho e as demais crianças do nosso país. Já tinha vindo na motociata e hoje me ajudou a fazer a escolha pelo governador, Carlos Viana (PL), e também escolhi meus deputados federal e estadual”, comentou.

Josani foi acompanhada da amiga Lúcia Andrade ao ato de 7 de Setembro em BH (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)





Estado de Minas, ele disse que considerou os atos de hoje uma Carlos Viana é o candidato do partido de Bolsonaro ao governo de Minas. Ao, ele disse que considerou os atos de hoje uma forma de se apresentar ao eleitorado como o palanque mineiro do presidente da República . A professora Josani Mares disse que mudou seu voto para governador após o ato desta quarta.





“Hoje foi ótimo, muito família, muita paz. E ainda me fez mudar o voto de governador. Estava em dúvida entre o Romeu Zema (Novo) e o Viana, mas agora vou de Carlos Viana”, explica.

Eliane diz que votará em Viana após atos no feriado da Independência (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)





Ambulantes

Vários ambulantes aproveitaram o ato para comercializar bandeiras, toalhas e camisetas com frases bolsonaristas, o rosto do presidente e motivos nacionais. Luana Magalhães estendeu um varal na Praça da Liberdade e disse que vai aproveitar o material que comprou para vender em atos da eleição durante a Copa do Mundo, que começa em novembro.





“O que mais saiu hoje foram as bandeiras. Nossa mercadoria tem muito a ver com o Brasil, tem coisa só do Bolsonaro, mas vamos aproveitar para vender na Copa também”, conta.





Carlos Fernandes começou vendendo material na Praça da Liberdade, mas depois estendeu um varal na Praça da Savassi, onde terminou o ato. Morador de Belo Horizonte, ele conta que pretende faturar ao longo das eleições, acompanhando os candidatos pelo país.





“Estou desde às 8h e comecei na Praça da Liberdade. O que eu mais vendi foi a bandeira do Brasil e camisa com o rosto do Bolsonaro. Eu sou ambulante, né. Tenho que acompanhar pelo Brasil inteiro, já fui para o Rio, para São Paulo e vou seguir assim ao longo das eleições”, comentou.