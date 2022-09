Ver galeria . 109 Fotos Manifestações do Bicentenário da Independência em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitaram a data do bicentenário da Independência do Brasil para mobilizações por todo o país, nesta quarta-feira (7/9). Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e outras capitais do país reuniram milhares de pessoas nas cores verde e amarelo.