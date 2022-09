7 de Setembro: em discurso, Bolsonaro reforça ataques e ameaças

Após acompanhar o desfile militar do 7 de Setembro, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu num caminhão de som e discursou a milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. No ato, em tom de campanha eleitoral, o Chefe do Executivo Federal voltou a fazer ataques ao seu principal adversário na corrida eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Muito feliz em ter ajudado vocês a ter chegado até a verdade e ter mostrado a vocês que o conhecimento liberta. Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é Senado Federal e também, todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal", disparou o presidente Jair Bolsonaro.

Presidente Jair Bolsonaro em ato pós-desfile do 7 de Setembro (foto: Reprodução/YouTube) Em outro momento do discurso, Bolsonaro afirmou: "É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para as quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas", disse o presidente





A menos de um mês do dia do pleito, 2 de outubro, o Chefe do Executivo voltou a atacar o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT), embora não tenha citado nomes durante o discurso.





"Sabemos o que temos pela frente. Uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos no país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado, o povo está do lado do bem, o povo sabe o que quer", disse o presidente a apoiadores, enquanto eles gritavam “Lula ladrão, Bolsonaro é capitão”.

O presidente voltou a afirmar que sua gestão trouxe ao Governo, “pessoas competentes, honradas e patriotas" e que, graças a isso, o Brasil “começou a mudar”. “Vocês sabem a beira do abismo que o Brasil se encontrava, atolado em corrupção”, disparou o presidente.





Valores cristãos





Bolsonaro também voltou a repetir seus compromissos com a nação, principalmente relacionado aos “valores cristãos”, disparando críticas aos defensores do aborto e a legalização das drogas, entre outros assuntos.





“Somos uma pátria majoritariamente cristã que não quer liberação das drogas, que não quer a legalização das drogas que não admite ideologia de gêneros. O país que defende a vida desde a sua concepção que respeita às crianças nas salas de aula, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção para valer”.





O presidente ainda disse que estes “valores” são “obrigações de qualquer Chefe do Executivo”.





Ao fim do discurso, Jair Bolsonaro convidou os eleitores a irem às urnas eletrônicas em 2 de outubro e “convencer aqueles que pensam diferente". "Vamos os convencer do que é bom para o Brasil”.





Ataques à Janja





Em seguida, Bolsonaro comparou a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Rosângela da Silva, Janja, mulher do ex-presidente Lula, ressaltando que Michelle é uma “mulher de Deus”.





“Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas, não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida”. Logo depois, Bolsonaro destacou que é “imbrochável”.

O presidente foi aplaudido por apoiadores e iniciou seu discurso. "Imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável", repetiu o grito entoado pelos apoiadores.

Outras nações e auxílios





Bolsonaro ainda disse aos seus apoiadores que mesmo enfrentando problemas durante a gestão, como uma pandemia e as consequências da Guerra Russo-Ucraniana, nenhum país está tão bem quanto o Brasil. O presidente também destacou algumas das ações do seu governo, como a redução do combustível e o aumento do auxílio-brasil.





Ao lado do presidente estavam a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, Véio da Havan, o Pastor Silas Malafaia, o atual vice-presidente Hamilton Mourão e o general Walter Braga Netto (PL), candidato a vice-presidente .





Apoio





Michelle discursou à multidão disparando elogios ao presidente, afirmando valores cristãos e o compromisso com a nação e agradeceu o apoio dos eleitores ao presidente. “Hoje vocês tem um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus policiais e militares, um Governo que defende a família, e um presidente que deve lealdade ao seu povo", destacou a primeira-dama.





Luciano Hang discursou em apoio à reeleição do presidente e disse que serão as eleições “mais importantes”, pois iremos decidir “caminho do bem ou do mal'", disparou o empresário.





“Aqui não a mentirosa Datafolha, aqui é o novo 'Data Povo', aqui é a verdade, aqui é a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. "Juntos, em outubro, daremos mais um passo", disse Bolsonaro ao fim do discurso.