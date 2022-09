Bolsonaro chega no Rio e é recebido aos gritos de 'mito'

Jair Bolsonaro chegou no Rio de Janeiro (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Apoiadores recepcionaram o presidente com gritos de apoio. “Mito, mito, mito”, gritavam bolsonaristas ao vê-lo.

Agora, o presidente vai sobrevoar uma “motociata”.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou no Rio de Janeiro, neste 7 de Setembro, para participar das comemorações dos 200 anos de Independência do Brasil.Candidato à reeleição, Bolsonaro vai fazer um comício no Forte Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.