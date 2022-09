Bolsonaro sobre ataque a Kirchner: 'Na facada, teve gente que vibrou'

Presidente participou da 45ª Expointer, em Esteio, Rio Grande do Sul (foto: SILVIO AVILA / AFP )





Bolsonaro ainda disse que tem “gente que coloca na minha conta”. “Claramente o agressor não sabia mexer numa arma, por isso o atentado não teve sucesso”, continuou.

Em outro momento do passeio, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. Nessa hora, o presidente lamentou o ataque e pediu investigações.





"Apesar das minhas divergências com a vice argentina, não desejo isso para ela. Espero que o fato seja devidamente apurado. E felizmente o cara não sabia manusear arma de fogo", disse. "Que se apure tudo na Argentina. Lamentamos esse episódio. E que se apure, diferente do que foi feito comigo em 2018. Que dadas todas as evidências, que ele foi mandado a dar aquela facada em mim, houve um pressão enorme para que o inquérito não fosse para frente", finalizou.

Ataque Cristina Kirchner cumprimentava apoiadores em Buenos Aires quando um homem brasileiro, identificado como Fernando Sabag Montiel, Cristina Kirchner cumprimentava apoiadores em Buenos Aires quando um homem brasileiro, identificado como Fernando Sabag Montiel, apontou uma em direção a ela e apertou o gatilho. O disparo, no entanto, falhou. O brasileiro foi preso pelas autoridades locais.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, nesta sexta-feira (2/9), sobre o atentado sofrido pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de ontem (1/8).O presidente “lamentou” a situação e comparou o ataque com a facada que sofreu em 2018. “Já mandei uma notinha... mas eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né?", afirmou o presidente.