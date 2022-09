Quintão rebate críticas de Zema à ALMG: 'Maior inverdade do governador'

André Quintão durante participação no 'EM Entrevista', no Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Deputado estadual mineiro, André Quintão (PT) afirmou nesta sexta-feira (02/09) que críticas do governador Romeu Zema (Novo) à atuação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) são mentirosas. Quintão é candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) nas eleições de outubro e repudia as afirmações de Zema, que tenta a reeleição.









"Ele apresentou uma proposta de antecipar os recebíveis do nióbio, da Codemig, para colocar o 13º em dia, a Assembleia aprovou este projeto. O Governo do Estado tinha um prazo para aprovar a Reforma da Previdência, nós inclusive éramos contrários, mas participamos do debate, melhoramos a proposta do governo, e foi votado e aprovado no período que o governo queria e deveria. Então, a Assembleia aprovou os principais projetos", complementou.





Record TV Minas em 11 de agosto deste ano, o candidato à reeleição chegou a afirmar que houve "sabotagem" por parte do Legislativo, especialmente, na tramitação do projeto de adesão ao A relação entre Zema e ALMG foi conturbada neste primeiro mandato. Em entrevista àem 11 de agosto deste ano, o candidato à reeleição chegou a afirmar que houve "sabotagem" por parte do Legislativo, especialmente, na tramitação do projeto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal





"O que a Assembleia não aprovou? O projeto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e a privatização da Codemig. Ele colocou urgência neste projeto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e ele está travando a pauta. Inclusive, outros projetos que governo tem interesse e que a Assembleia estava disponível, para aprová-los. Então, é uma inverdade e uma injustiça, inclusive com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus", afirmou o deputado.

Eleições 2022

Para o Governo de Minas , Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.