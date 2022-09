Saiba quem é o brasileiro que tentou atirar em Cristina Kirchner

Brasileiro tentar disparar no rosto de Cristina Kirchner, mas projétil não sai da arma (foto: Reprodução)

O brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (1/9), em Buenos Aires, na Argentina, após tentar assassinar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, enquanto ela cumprimentava apoiadores e autografava livros.A identidade do brasileiro foi divulgada pelo Ministro de Segurança, Aníbal Fernández, à imprensa local. A polícia prendeu o homem próximo à sua casa um pouco depois do atentado frustrado. A arma estava em sua posse.Montiel, filho de uma chilena com um argentino, nasceu em São Paulo em 1987, e trabalha como motorista de aplicativo no país vizinho, segundo informado pelo Registro Público de Comércio.Ele já havia sido preso em março de 2021, enquanto andava com uma faca de 35 centímetros. Na época, argumentou que a arma seria para proteção pessoal.Nesta quinta, Fernando Montiel mirou a arma para o rosto da vice-presidente e puxou o gatilho, mas não ocorreu o disparo. Ela se agachou na hora, tentando se proteger.