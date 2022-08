Durante o debate, Ciro e Tebet foram os que tiveram mais menções positivas

Levantamento indica que Ciro Gomes e Simone Tebet tiveram maior percentual de menções positivas na internet durante o debate na Band (foto: Miguel Schincariol/AFP)



Segundo levantamento da Quaest, Ciro Gomes (PTB) e Simone Tebet (MDB) foram os candidatos com o maior percentual de menções positivas na internet durante o debate na Band, na noite nesse domingo (28/8). O levantamento monitorou as reações dos usuários em tempo real no Facebook, Instagram e Twitter.









Confira as reações aos candidatos durante debate na Band (foto: Reprodução/Quaest)

Segundo a avaliação de Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quest, Lula não se destacou no debate e o presidente Jair Bolsonaro "vacilou" no segundo bloco, principalmente ao atacar a jornalista Vera Magalhães.





"O desempenho de Tebet foi crescendo ao longo do debate. Ciro se manteve bem. Lula perdeu oportunidades e não empolgou como no JN [Jornal Nacional]. Bolsonaro vacilou, especialmente no segundo bloco, com o ataque a @veramagalhaes. Deve aumentar rejeição com mulheres. Mas consolidou seu eleitor", avaliou o especialista.

Desempenho dos candidatos ao longo do debate (foto: Reprodução/Quaest)





Ainda de acordo com a Quaest, com base nas interações nas redes sociais, a média de alcance das postagens sobre o debate foi de 19 milhões no primeiro bloco, 13 milhões no segundo e no terceiro.