Veja as frases mais marcantes do debate da Band

Seis candidatos foram chamados para participar do primeiro debate presidenciável das Eleições 2022 (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Eleições 2022

O primeiro debate com os candidatos a presidência da República para as Eleições 2022, realizado nesse domingo (28/8) por um pool formado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol, foi recheado de ataques aos adversários e frases marcantes., disse, ao chegar a emissora, após afirmar que não se importaria em ficar ao lado do petista., disseao falar sobre Jair Bolsonaro., respondeuapós Simone Tebet dizer que era necessário mudar o presidente., afirmou o empresárioque declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 24,6 milhões., afirmou o presidentesobre o opositor petista., declarousobre Bolsonaro após ser questionado sobre corrupção., criticou, relembroua fala do ex-ministro Ricardo Salles (PL)., foi a forma comochamou Lula para o 'confronto direto' entre os candidatos., retrucouao falar sobre a promessa de Bolsonaro de que o auxílio irá seguir no próximo ano., dissesobre Lula quando este o acusou de mentiroso., atacoua jornalista Vera Magalhães, TV Cultura., bradouquando Simone Tebet tentou interromper o ataque a jornalista Vera Magalhães., tentou remediarapós atacar Vera Magalhães e Simone Tebet., disseapós Jair Bolsonaro atacar Vera Magalhães., questionouapós sofrer ataques do presidente Bolsonaro., se defendeu o presidenteapós fala de Simone Tebet., comentousobre iro Gomes, relembrando que nas últimas eleições, ao não ir para o segundo turno, o pedetista viajou para a França., afirmouà Jair Bolsonaro., respondeua Soraya Thronicke que havia dito que o "mundo lindo" do PT só existia na campanha eleitoral., afirmouao ex-presidente Lula após ele citar o sigilo de 100 anos imposto pelo presidente sobre alguns temas.Foram convidados seis presidenciáveis: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.