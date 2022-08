Neto ironiza possível ausência de Bolsonaro em debate: 'Pipocou?'

Para Neto, a conversa entre os candidatos é direito do eleitor (foto: Tv Globo/Reprodução; Tv Band/Reprodução)





Durante conversa com uma jornalista, que será uma das mediadoras do debate com presidenciáveis, Neto questionou se Bolsonaro tinha “pipocado”.





Bolsonaro desiste de ir ao debate da Band no domingo, diz colunista “Está confirmado todo mundo ou o Bolsonaro pipocou?”, questionou o ex-jogador.





A âncora, então, citou os veículos de imprensa que também participarão do debate da Band.





“O UOL, que faz parte do pool, disse que o Bolsonaro não vai fazer, por isso estou falando para a Adriana Araújo e para todo mundo”, disse Neto.





“Inicialmente havia sido confirmado, depois surgiu essa informação de que talvez não fosse participar, mas aqui o time de jornalismo está a postos”, respondeu Adriana.





Em seguida, o apresentador defendeu a ida do presidente ao debate. Para ele, a conversa entre os candidatos é direito do eleitor. “Era bom que participasse para a Democracia desse país!”, disse.





“É essencial! O debate é direito do eleitor! É o momento que o eleitor tem para comparar as propostas, as ideias, é um direito que não pode ser tirado do eleitor. É essencial que todos compareçam”, respondeu a jornalista.





Nos últimos dias, os aliados de Bolsonaro alimentaram o suspense dizendo, nos bastidores, que ele cogitava participar do debate, desde que Lula fosse. Na rede Bandeirantes, ainda há a expectativa de que Bolsonaro seja convencido.





Segundo "O Globo", integrantes da equipe de produção do debate ainda estão discutindo as regras com o time de Bolsonaro, que está neste momento reunido com ele. Dizem que os auxiliares do presidente estão divididos e que há uma campanha de alguns ministros para que ele não vá.

