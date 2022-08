Fábio Faria afirma que entrevista de Lula 'é a facada de 2022'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi entrevistado pelo Jornal Nacional. Ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-PI) se revoltou e disse que entrevista foi a "facada de 2022" (foto: Reprodução)

Esqueceram que o Bolsonaro derrotou o sistema e mais uma vez estão pavimentando o mesmo caminho de 2018!

Essa parcialidade só fortalece o povo e o apoio ao Bolsonaro.

A %u201Centrevista%u201D de hoje foi a facada de 2022!

Anotem aí! %u2014 Fábio Faria %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabiofaria) August 26, 2022

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN), foi às redes sociais afirmar que a entrevista concedida pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, no "Jornal Nacional", "foi a facada de 2022!".A sabatina desta quinta-feira (25/8), realizada na, deixou o ministro bolsonarista revoltado."Não tivemos arrogância, deboche, caretas nem intromissões por parte dos entrevistadores", comentou Fábio Faria no seu Twitter. O ministro ainda avaliou que o petista estava "nervoso" durante a sabatina.





Só falta agora o Lula tirar o Alckmin e colocar a Globo de vice.

O Bonner virou o tchutchuca do PT!

Tirou o chapéu de apresentador e pôs o do MST! %u2014 Fábio Faria %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabiofaria) August 26, 2022

Mas o maior incômodo do político potiguar aconteceu quando Lula defendeu o Movimento dos Sem-Terras (MST)."Bonner virou o tchuctchuca do PT!", afirmou o bolsonarista, resgatando e adaptando uma frase que tem sido usada por opositores e ex-aliados de Jair Bolsonaro (PL) para criticar sua aliança com partidos do "Centrão", após criticá-los no período eleitoral de 2018.Por fim, o ministro afirmou que " Bolsonaro derrotou o sistema e mais uma vez estão pavimentando o mesmo caminho" da eleição presidencial anterior.