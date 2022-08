Lula no Jornal Nacional: 'Mensalão é mais grave que orçamento secreto?'

Ex-presidente comparou orçamento secreto com escândalo de corrupção ocorrido em governo petista (foto: Reprodução/ Rede Globo) O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o escândalo do Mensalão ao orçamento secreto. Em entrevista no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (25/8), o petista fez críticas ao mecanismo de repasse de verbas ao Congresso Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).









“A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa se não estabelecer uma relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem (como) partido político o PT, o PCdoB, talvez o Psol, o PSB. Porque quase todos os outros partidos são cartoriais, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias”, disse e acrescentou afirmando que pretende falar separadamente com cada legenda, se eleito.





Na sequência, o petista falou especificamente sobre o orçamento secreto, nome dado às emendas que destinam parte do orçamento federal a parlamentares sem transparência sobre os valores, para quê e onde eles serão aplicados. O mecanismo é apontado como moeda de troca entre a presidência e os deputados do Centrão.





“O orçamento secreto é uma excrescência, não é moeda de troca, é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional, o Bolsonaro não cuida sequer do orçamento, do orçamento quem cuida é o Lira (Arthur, presidente da Câmara dos Deputados)”, apontou.





O Mensalão foi um escândalo de compra de votos de parlamentares para aprovar pautas governistas durante a gestão de Lula. As denúncias se iniciaram ainda no primeiro mandato do petista (2003-2006).