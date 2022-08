Flávio Bolsonaro: 'Brasil está condenado a crescer por 10 anos'

Flávio citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se referiu ao petista como 'ex-presidiário' (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)





“O Brasil está condenado a crescer por 10 anos, PIB subindo além do previsto, desemprego em queda e inflação caindo mesmo com guerra e anos de pandemia”, disse.





Para ele, o Partido dos Trabalhadores (PT) quase quebrou o Brasil. “Hoje, somos um país de brasileiros livres! Pense nisso”, concluiu.

Desemprego em queda A taxa de desemprego reduziu em 22 estados no 2º trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. Os indicadores refletem a queda na desocupação observada em nível nacional, que caiu de 11,1% para 9,3% no período. Nos outros cinco estados houve estabilidade. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada na última sexta-feira (12/08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando a comparação é feita com o 2º trimestre de 2021, todos os estados tiveram queda significativa da taxa de desocupação.

O filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), usou as redes sociais, nesta quarta-feira (17/8), para comparar o Brasil com os países vizinhos, como Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia.