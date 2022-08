Lula sobre Kalil: 'Foi um grande prefeito de Belo Horizonte'

Lula vem em BH para participar do lançamento da campanha na capital mineira ao lado do candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, vem a Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/8), para participar do lançamento da campanha na capital mineira ao lado do candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD). Lula usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (17/8), para declarar seu apoio a Kalil.