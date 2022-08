Bolsonaro pode fazer campanha em horário de trabalho? Entenda as regras

Jair Bolsonaro lançou candidatura hoje em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)









A Cidade foi escolhida porque em 2018 o presidente sofreu um atentado a faca no local. Para Bolsonaro, ele “renasceu” na cidade mineira.





Mas, afinal, o presidente pode fazer campanha durante horário de trabalho? A resposta é sim.



Em Juiz de Fora, Bolsonaro convoca para o 7 de Setembro: 'Vamos às ruas'

A resposta é sim.

Em conversa com o Estado de Minas, o especialista em direito eleitoral Paulo Henrique Studart explicou que o presidente não está impedido de fazer campanha em horários de trabalho. “Não existe nada previsto em lei. Ele não está atrelado a uma carga horária. O presidente não tem carga horária como os servidores”, disse.









Questionado se existiria algum impedimento moral em fazer campanha durante o horário de trabalho, o especialista explica que caso a população julgue como errada a situação, pode existir uma análise. “Mas nesse caso é uma deficiência do extensor no cargo.”

Ver galeria . 17 Fotos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )

As motociatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro já custaram praticamente R$ 5 milhões aos cofres públicos, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo. A soma leva em conta as despesas com o cartão de pagamento do governo, informadas pela Secretaria-Geral da Presidência, e os gastos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.





Paulo Henrique Studart explica que por um "senso comum”, é claro, que um chefe de estado não pode misturar o “público com o privado”, por exemplo, em campanhas eleitorais.





“Nós temos no Brasil o poder da reeleição, em que o político pode se candidatar mesmo que tenha um mandato. Nesse caso, o candidato tem que ter um cuidado para não utilizar a estrutura do estado para campanha eleitiroal”, afirmou.





De acordo com Studart, o uso de verba pública em ações privadas pode levar à cassação do político.





O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, lançou nesta terça-feira (16/8) a sua campanha de reeleição ao Planalto. Durante as horas em que deveria estar exercendo seu dever como chefe do Executivo federal, ele visitou a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.