Regina Duarte sobre eleições: "Tenho medo como em 2002"

Regina Duarte criticou atores que leram Carta pela Democracia (foto: Carolina Antunes/PR)

A atriz e ex-secretária da Cultura do presidente Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte publicou nas redes sociais um vídeo criticando alguns colegas de profissão que leram a Carta Pela Democracia. Na publicação, Regina afirmou que o Chefe do Executivo é um "exemplo de democracia para o mundo todo".





Na legenda, a atriz escreveu "Bate mesmo. Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja! @fiuzapatriota, bravo guerreiro, me diz aí se não é que a obliteração chega mesmo ao cúmulo do cinismo e da pouca vergonha?", escreveu Regina Duarte.





Caetano Veloso, Maria Bethânia, Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Anitta, Camila Pitanga, entre outros, são alguns dos artistas citados no vídeo. "Que vergonha que eu tenho dessa 'leva!'", destacou Regina Duarte.





A artista também usou a publicação para questionar de que "democracia" se trata a carta e afirmou que Bolsonaro é o "exemplo de democracia para o mundo todo".





"De que democracia essa gente está falando?! Da que respeita as 4 Linhas da Constituição não pode ser porque: se uma coisa o Presidente Bolsonaro está fazendo é atuar constitucionalmente até o último fio do cabelo!", escreveu.





Ainda na mesma publicação, Regina começou a criticar outros paises.













"Que "democracia essa "'leva" quer? É possível que estejam se referindo àquela que já aconteceu na Venezuela?! Ou a esta que está em cogitação no Chile onde estão prestes a ressuscitar até a constituição do Allende?! E o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu ?! ...?! Hummmm. Como em 2002. Eu tenho medo", escreveu.