TSE divulga fotos dos presidenciáveis nas urnas eletrônicas

Pedidos de registro de candidaturas à presidência da República devem ser entregues, necessariamente, ao TSE (foto: Divulgação/TSE)





O prazo para o cadastro dos que pretendem disputar o pleito acaba em 15 de agosto. Até o momento, Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avilla (Novo), Pablo Marçal (PROS), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) registraram as candidaturas das suas chapas no TSE.

No momento do registro das candidaturas, os presidenciáveis divulgaram o valor dos seus patrimônios. O presidente Bolsonaro afirmou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 2.317.554,73. Em 2018, havia declarado R$ 2,29 milhões.



Já o ex-presidente Lula declarou um patrimônio com valor menor que em 2018, quando teve sua candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. Atualmente, o petista afirmou ter R$ 7,4 milhões; em seu último pleito, eram R$ 8 milhões.

No Brasil, até as 12h do dia 8 de agosto, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, haviam sido entregues os seguintes pedidos de registro:

deputado federal: 2.798;

deputado estadual/distrital: 3.970;

senador: 45;

governador: 42;

presidente: 9.





Os pedidos de registro de candidaturas à presidência da República devem ser entregues ao TSE. Para os demais cargos, os pedidos de registro precisam ser apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral de cada estado ou Distrito Federal.

Minas Gerais

Mais de 55 mil urnas serão utilizadas nas Eleições 2022 em Minas Gerais. Até então, o estado tem 873 candidatas e candidatos registrados para o cargo de deputado federal, e 1018 para deputado estadual. Para governador, apenas Lorene Figueiredo (PSOL) e Renata Regina (PCB) registraram suas candidaturas.





Foram publicadas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as fotos dos candidatos à presidência que vão ser exibidas nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro.