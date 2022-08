TCU: Minas Gerais tem 444 gestores públicos com contas julgadas irregulares

Lista do Tribunal de Contas da União é requisito para que a Justiça Eleitoral julgue candidaturas inelegíveis. O documento pode ser atualizado com mais nomes até o dia 31 de dezembro (foto: Divulgação/TCU)

O Tribunal de Contas da União (TCU) entregou nesta quarta-feira (10/08) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma lista com os nomes de 6.804 gestores e ex-gestores que tiveram as contas julgadas irregulares pela Corte nos últimos oito anos. A entrega foi feita pelo ministro Bruno Dantas, atual presidente do TCU, para o presidente do TSE, Edson Fachin, em reunião na sede do TSE, em Brasília.