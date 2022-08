Bolsonaro registra candidatura e declara R$ 2,3 milhões de patrimônio

O montante declarado pelo presidente não apresenta grande diferente do de 2018 (foto: Alan Santos/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) oficializou o registro da candidatura à reeleição na noite dessa terça-feira (9/8) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oficialização foi feita ao lado do vice da chapa, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto. Para realizar o registro, é necessário que o candidato informe os patrimônios à Justiça. No caso de Bolsonaro, foi declarado o valor de R$ 2,3 milhões - montante pouco diferente do que havia informado em 2018, R$ 2,29 milhões.





Os cerca de R$ 907 mil restantes foram designados como 'investimentos'. Braga Netto, vice da chapa e general da reserva do Exército, declarou bens no valor de R$ 1,6 milhão.





Em 2018, Bolsonaro havia informado ser dono de cinco casas, que, juntas, possuíam valor de R$ 1,5 milhão, três carros, que custavam R$ 280 mil, bem como investimentos variados.

As candidaturas podem ser registradas até a próxima segunda-feira (15/8). São necessários diversos documentos e informações para a homologação da chapa, como a lista de bens e previsões de gastos de campanha.

Até o momento, oito candidaturas ao Planalto haviam sido registradas no TSE: Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Ciro Gomes (PDT), Léo Péricles (UP), Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Vera Lucia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros). No entanto, Marçal teve a candidatura retirada pelo partido.