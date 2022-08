Urnas eleitorais devem chegar a todas as cidades de Minas até 19 de agosto

Urnas eletrônicas armazenadas no depósito do TRE-MG em Contagem, na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) espera que até quinta-feira (11/08) mais da metade das urnas eletrônicas esteja nos devidos colégios eleitorais espalhados pelo estado. O transporte do equipamento teve início na segunda-feira (1/8) da semana passada.





Ao todo, serão 55.322 urnas utilizadas em Minas nas eleições de 2022 - sendo 4.982 em Belo Horizonte, 1.423 em Contagem e 48.917 nas demais 851 cidades. Elas ficam armazenadas até a véspera do primeiro turno do pleito, em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.





Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.290.870 eleitores, segundo o TRE-MG. O estado fica atrás somente de São Paulo, com 34.667.793.