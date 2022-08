Lula questiona Bolsonaro sobre urna: 'Se pudesse roubar, eu não estaria lá'

Candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (09/08), que confia nas urnas eletrônicas e questionou o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, por suspeitar do sistema. Lula foi presidente do Brasil entre 2003 e 2010 e disse que não venceria se o método fosse passível de interferências.









Lula também citou Dilma Rousseff (PT), eleita presidente em 2010 e 2014, e completou criticando Bolsonaro. "Eu acho que na eleição de 2014, se pudesse roubar pelo voto eletrônico, certamente a Dilma não tinha ganho aquelas eleições. E o cidadão que é eleito desde 1998 pela urna eletrônica, qual o direito ele tem de colocar em suspeição?".





Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 1991 a 2018, quando eleito presidente da República. Nessa segunda-feira (8), durante participação no Flow Podcast , Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas.





Em 18 de julhoo, Bolsonaro e o governo federal realizaram um evento no Palácio da Alvorada com embaixadores de diversos países. No encontro, as urnas eletrônicas estiveram na pauta, e o presidente também fez afirmações - sem provas - que colocam o sistema de votação do Brasil em suspeita.

Lula durante palestra com empresários nesta terça-feira, na Fiesp (foto: Reprodução/YouTube Lula)

Eleições 2022





Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.